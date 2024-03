Bayern Monaco-Lazio, biancocelesti a caccia della qualificazione | Le formazioni

Lazio a caccia dell’impresa sul campo del Bayern Monaco, in Germania i biancocelesti di Sarri cercano il passaggio del turno. Il tecnico toscano si affida in attacco a capitan Immobile, il bomber dei record, un passaggio del turno non facile da conquistare, servirà la notte da leoni.

Bayern Monaco Lazio, le formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Dier, De Ligt, Davies; Goretzka, Pavlovic; Sane, Musiala, Tel; Kane. All.: Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri