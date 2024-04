Salernitana-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Turnover per Italiano in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia mercoledì contro l'Atalanta

La Salernitana è ormai retrocessa, manca solo la matematica a condannare i campani. La Fiorentina è chiamata a vincere per non abbandonare le speranze europee attraverso il campionato. Il club granata ha stabilito la striscia più lunga senza vittorie in Serie A con tre pareggi e 11 sconfitte nelle ultime 14 gare disputate. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 21 aprile alle ore 18.

Probabili formazioni Salernitana-Fiorentina

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Pierozzi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Legowski, Gomis, Vignato; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, M. Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Belotti. All. Italiano