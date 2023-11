Salernitana ospita la Lazio nella sfida della 15. Biancocelesti di Sarri in campo con il solito 4-3-3. Date le ingombranti assenze di Casale e Romagnoli nel reparto difensivo, spazio a Patric e Gila, davanti a Provedel, come centrali, sostenuti da Lazzari e Marusic sulle fasce. A centrocampo out Luis Alberto, fuori per squalifica, sostituito da Kamada accanto a Guendouzi e Cataldi. In avanti il tridente composto da Felipe Anderson, Pedro, preferito a Isaksen, e Immobile. Tra le file granata, invece, non presente Ochoa, infortunato: spazio a Costil tra i pali. In attacco confermati Candreva, Dia e Ikwuemesi, come terminale offensivo.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia; Ikwuemesi. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.