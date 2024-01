Salernitana-Roma, info biglietti: trasferta vietata ai residenti della provincia di Roma

Questo è quanto comunicato dal club giallorosso per la sfida di lunedì sera contro la Salernitana di Filippo Inzaghi.

Salernitana-Roma, tutti i dettagli

Questa la nota dei giallorossi: “Dalle ore 10 del 24 gennaio saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti “Curva Nord Inferiore” di Salernitana-Roma, in calendario lunedì 29 gennaio alle 20:45.

I tagliandi potranno essere acquistati online e presso i punti vendita Ticketone al prezzo di 25 euro (23 euro + 2 euro di prevendita).

La vendita sarà vietata ai residenti nella provincia di Roma, mentre è aperta per tutti coloro che abitano in altre province. Solo per i residenti nella provincia di Salerno vengono poste queste ulteriori condizioni: potranno acquistare i biglietti solo se possessori della fidelity Roma Card ed esclusivamente nel settore “Curva Nord Inferiore Est”.

Le vendite termineranno alle ore 19 di domenica 28 gennaio”.