Salernitana-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Ultima partita della ventiduesima giornata all’Arechi di Salerno. La Salernitana ospita la Roma di De Rossi, alla seconda sfida sulla panchina giallorossa. Granata, ultimi, alla terza sconfitta consecutiva, a caccia di punti per recuperare sulla zona salvezza, ora distante sei lunghezze. Giallorossi, ottavi, hanno ritrovato la vittoria contro il Verona nella prima in panchina dell’ex capitano e vogliono ritrovare la continuità, mancata in questa stagione, per restare ancorati alla zona Champions League, lontana 4 punti. Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Gyomber, Lovato, Bradaric; Maggiore, Legowski, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.