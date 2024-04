Salernitana-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Manca solo la matematica per condannare la Salernitana alla retrocessione in Serie B. All’Arechi arriva il Sassuolo che ha assolutamente bisogno di una vittoria per portarsi quantomeno per una notte fuori dalla zona calda della classifica. I granata sono rimasti imbattuti negli ultimi due match casalinghi giocati contro il Sassuolo ma è la squadra che ha ottenuto meno punti nel 2024 nei cinque maggiori campionati europei: 2 punti in 12 partite. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN venerdì 5 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Salernitana-Sassuolo

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Boateng, Manolas, Pirola; Pierozzi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All. Colantuono

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, M. Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini