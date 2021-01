Sampdoria, rinnovo a Colley: difensore doriano fino al 2025

Ufficiale il rinnovo ad Omar Colley

La Sampdoria ha ufficializzato il rinnovo di contratto a Omar Colley, difensore gambiano arrivato nel 2018 dal Genk. Il ventottenne era entrato nell’ultimo anno di contratto e il club doriano ha rinnovato prima che potesse essere troppo tardi. Tante le società che avrebbero puntato gli occhi sul gambiano.

La nota ufficiale del club blucerchiato

La nota ufficiale del rinnovo è stata diramata sul sito web del club ligure, che recita: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Omar Colley. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 67 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025“. A breve dovrebbe arrivare anche il rinnovo con Fabio Quagliarella che, dopo aver chiuso le porte in faccia alla Juventus, ha deciso di restare a Genova. Un piacere per Claudio Ranieri non dover dire addio al suo top player. Nei giorni scorsi Ferrero ha portato anche un nuovo giocatore a Genova: Ernesto Torregrossa. L’attaccante arriva in prestito dal Brescia e aiuterà i doriani fino al termine della stagione. Gran salto di qualità per il ventottenne che da club come Monza, Como e Lumezzane, arriva alla corte di Claudio Ranieri alla Sampdoria.