Sampdoria Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Ad aprire la ventiduesima giornata di serie A sarà la sfida di Genova tra Sampdoria e Torino. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive (contro Napoli e Cagliari) con cui hanno aperto il 2022. La squadra di D’Aversa, che recupererà Candreva dopo la squalifica, deve tornare a macinare punti per allontanare la zona rossa della classifica. Tutt’altro spirito, invece, per il Torino che viene dal roboante poker con cui ha schiantato la Fiorentina. La squadra di Juric è in fiducia ed è una delle formazioni con l’identità più forte di tutto il campionato.

Sampdoria Torino, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Dragusin, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Caputo

Torino (3-4-2-1): Gemello; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria

Sampdoria Torino, i precedenti

In 54 partite giocate a Genova, la Sampdoria ne ha vinte 23 con 24 pareggi e 7 vittorie del Torino. L’ultima di queste è piuttosto recente, risale alla stagione 18/19, e fu un netto 4-1 per i granata con la doppietta di Belotti e le reti di Izzo e Iago Falque. L’anno scorso finì invece con un successo di misura per i blucerchiati targato Candreva: stesso risultato dell’anno precedente quando fu decisivo Gabbiadini.

Sampdoria Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle 15:00, sarà visibile su DAZN