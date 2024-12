Sarà un 2025 ricco di sport | Il calendario degli eventi

Il 2025 sarà ricco di Sport. Noi di Sport Paper seguiremo per voi i principali eventi sportivi che ci accompagneranno durante 12 mesi ricchi di sport. Si inizia la prossima settimana, con la Supercoppa Italiana che seguiremo per voi in diretta da Riad.

Gli eventi sportivi in programma nel 2025

GENNAIO

28/12-6/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Germania, Austria)

2-6/1 CALCIO: Supercoppa italiana a Riad (Arabia Saudita): semifinali Inter-Atalanta (2/1), Milan-Juventus (3/1)

27/12-5/1 TENNIS: United Cup (Australia)

28/12-5/1 SCI DI FONDO: Tour de Ski (Dobbiaco, Val di Fiemme)

3-17/1 RALLY: Dakar Rally (Arabia Saudita)

4-5/1 SCI ALPINO: ripresa Coppa del Mondo femminile a Kranjska Gora (Slovenia)

8/1 SCI ALPINO: ripresa Coppa del Mondo maschile a Madonna di Campiglio

8-12/1 CALCIO: Supercopa di Spagna a Riad (Arabia Saudita)

10-12/1 PATTINAGGIO VELOCITA’: Europei (Heerenveen, Olanda)

11/1 FORMULA E: EPrix di Città del Messico (Messico)

12-26/1 TENNIS: Australian Open (Melbourne, Australia)

14/1-2/2 PALLAMANO: Mondiali maschili (Croazia, Danimarca, Norvegia)

17-19/1 CICLISMO: Tour Down Under (Australia)

21-22/1 CALCIO: Champions League (7.a giornata)

21-22-23/1 CALCIO: Europa League (7.a giornata)

23-26/1 RALLY: Rally di Monte Carlo

25-26/1 VOLLEY: Coppa Italia maschile Final Four (Bologna)

29/1 CALCIO: Champions League (8.a giornata)

30/1 CALCIO: Europa League (8.a giornata)

31/1-15/3 RUGBY: Torneo 6 Nazioni

FEBBRAIO

4-46/2 SCI ALPINO: Mondiali di Saalbach (Austria)

5-26/2 CALCIO: quarti di finale Coppa Italia

8-9/2 VOLLEY: Coppa Italia femminile Final Four (Bologna)

9/2 FOOTBALL AMERICANO: Super Bowl NFL (New Orleans, Louisiana, Usa)

11-12/2 CALCIO: andata spareggi Champions League

12-16/2 BASKET: Final Eight Coppa Italia a Torino

13-20/2 CALCIO: spareggi Europa League-Conference League

13-16/2 RALLY: Rally di Svezia

14-15/2 FORMULA E: EPrix di Jeddah (Arabia Saudita)

14-16/2 NBA All-Star Weekend a San Francisco (USA)

18-19/2 CALCIO: ritorno spareggi Champions League

19/1 FORMULA 1: la Ferrari presenta a Maranello la monoposto 2025

21-23/2 SUPERBIKE: Round a Phillip Island, Australia

23/2 CICLISMO: Trofeo Laigueglia (Italia)

26-28/2 FORMULA 1: test in Bahrain

28/2-2/3 MOTOGP: GP Thailandia

MARZO

2/3 ATLETICA: Maratona di Tokyo (Giappone)

4-5/3 CALCIO: andata ottavi di finale Champions League

5-16/3 TENNIS: Masters 1000 Indian Wells

6-13/3 CALCIO: ottavi di finale Europa League-Conference League

6-9/3 ATLETICA: Europei indoor a Apeldoorn (Olanda)

8/3 CICLISMO: Strade Bianche (Siena, Italia)

9-16/3 CICLISMO: Parigi-Nizza (Francia)

10-16/3 CICLISMO: Tirreno-Adriatico (Italia)

11-12/3 CALCIO: ritorno ottavi di finale Champions League

14-16/3 FORMULA UNO: GP Australia a Melbourne

14-16/3 MOTOMONDIALE: GP Argentina (Termas de Rio Hondo)

16/3 ATLETICA: Maratona di Roma

19-30/3 TENNIS: Masters 1000 Miami

20-23/3 CALCIO: Nations League quarti, Italia-Germania

20-23/3 RALLY: Rally Safari Kenya

21-23/3 FORMULA UNO: GP Cina a Shanghai

21-23/3 ATLETICA: Mondiali indoor a Nachino (Cina)

22/3 CICLISMO: Milano-Sanremo (Italia)

24-30/3 CICLISMO: Vuelta a Catalunya

27/3 SCI ALPINO: finali a Sun Valley (Stati Uniti)

28-30/3 SUPERBIKE: Round in Portogallo

28-30/3 MOTOMONDIALE: GP Stati Uniti

30/3 CICLISMO: Gand-Wevelgem (Belgio)

APRILE

2/4 CALCIO: semifinali andata Coppa Italia

4-6/4 FORMULA UNO: GP Giappone a Suzuka

6/4 CICLISMO: Giro delle Fiandre

6/4 ATLETICA: Milano Marathon

6-13/4 TENNIS: Masters 1000 Montecarlo

7-12/4 CICLISMO: Giro dei Paesi Baschi

8-9/4 CALCIO: andata quarti di finale Champions League

10-17/4 CALCIO: quarti di finale Europa League-Conference League

10-13/4 GOLF: Masters Tournament (Augusta, Stati Uniti)

11-13/4 MOTOMONDIALE: GP Qatar

11-13/4 FORMULA UNO: GP Bahrein a Sakhir

11-13/4 SUPERBIKE: Round in Olanda (Assen)

12/4 FORMULA E: EPrix Stati Uniti (Miami)

13/4 ATLETICA: Maratona di Parigi

13/4 CICLISMO: Parigi-Roubaix (Francia)

15-16/4 CALCIO: ritorno quarti di finale Champions League

16-27/4 VOLLEY: Finale Scudetto A1 donne

18-20/4 FORMULA UNO: GP Arabia Saudita a Jeddah

19/4 BASKET: inizio Playoff NBA

20/4 CICLISMO: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

21/4 ATLETICA: Maratona di Boston

23/4 CALCIO: semifinali ritorno Coppa Italia

23/4 CICLISMO: Freccia Vallone (Belgio)

23/4-4/5 TENNIS: Masters 1000 Madrid

24-27/4 RALLY: Rally Canarie

25-27/4 MOTOMONDIALE: GP Spagna a Jerez

26/4 CALCIO: finale Copa del Rey a Siviglia

27/4 CICLISMO: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

27/4 ATLETICA: Maratona di Londra

27/4-11/5 VOLLEY: Finale Scudetto Superlega

29/4-4/5 CICLISMO: Giro di Romandia

29-30/4 CALCIO: andata semifinali Champions League

MAGGIO

1-8/5 CALCIO: semifinali Europa League e Conference League

2-4/5 FORMULA UNO: GP di Miami (Usa)

2-4/5 SUPERBIKE: Round in Italia (Cremona)

3-4/5 FORMULA E: E-Prix Montecarlo

6-7/5 CALCIO: ritorno semifinali Champions League

6-19/5 TENNIS: Internazionali d’Italia (Roma, Italia)

9/5-1/6 CICLISMO: Giro d’Italia (Italia)

9-11/5 MOTOMONDIALE: GP di Francia (Le Mans)

11/5 BASKET: Serie A maschile fine regular season

14/5 CALCIO: finale Coppa Italia a Roma

15-18/5 RALLY: Rally di Portogallo

15-18/5 GOLF: PGA Championship (Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina, USA)

16-18/5 FORMULA UNO: GP dell’Emilia Romagna (Imola, Italia)

16-18/5 SUPERBIKE: Round in Repubblica Ceca

17-18/5 FORMULA E: E-Prix Giappone a Tokyo

17/5 CALCIO: Finale di FA Cup a Wembley (Londra, Inghilterra)

21/5 CALCIO: Europa League finale a Bilbao (Spagna)

23-25/5 FORMULA UNO: GP di Monaco (Montecarlo)

23-25/5 MOTOMONDIALE: GP Gran Bretagna a Silverstone

23-25/5 BASKET: Eurolega Final Four

25/5 CALCIO: ultima giornata Serie A

25/5 Indy 500 – Indianapolis Motor Speedway (Usa)

25/5-8/6 TENNIS: Open di Francia – Roland Garros (Parigi, Francia)

26-31/5 GINNASTICA ARTISTICA: Europei a Lipsia (Germania)

28/5 CALCIO: Conference League finale a Breslavia (Polonia)

31/5 CALCIO: finale Champions League a Monaco di Baviera

31/5-1/6 FORMULA E: EPrix di Shanghai (Cina)

GIUGNO

1/6 FORMULA UNO: GP di Spagna (Barcellona)

4-5/6 CALCIO: semifinali Nations League

4-8/6 GINNASTICA RITMICA: Europei a Tallin (Estonia)

5/6 BASKET: Nba, inizio Finals

5-8/6 RALLY: Rally Italia (Sardegna)

6-8/6 MOTOMONDIALE: GP Aragon (Spagna)

8/6 CALCIO: Finale Nations League

8-15/6 CICLISMO: Giro del Delfinato

9/6 CALCIO: Qualificazioni Mondiali, Germania/Italia-Moldavia

11-18/6 CALCIO: Europei Under 21 in Slovacchia

12-14/6 GOLF: US Open (Oakmont Country Club, Oakmont, Pennsylvania, USA)

13-15/6 FORMULA UNO: GP del Canada (Montreal)

13-15/6 SUPERBIKE: Round Emilia Romagna a Misano

14-15/6 AUTOMOBILISMO: 24 ore di Le Mans

15/6-13/7 CALCIO: Mondiale per Club

15-22/6 CICLISMO: Giro di Svizzera

20-22/6 MOTOMONDIALE: GP d’Italia (Mugello)

21/6 FORMULA E: EPrix Indonesia (Giacarta)

26-29/6 GOLF: Open d’Italia all’Argentario

26-29/6 RALLY: Rally dell’Acropoli (Grecia)

27-29/6 MOTOMONDIALE: GP Olanda (Assen)

27-29/6 FORMULA UNO: GP Austria (Spielberg)

30/6-13/7 TENNIS: Torneo di Wimbledon – The Championships (Londra, Gran Bretagna)

LUGLIO

2-13/7 CALCIO: Europei donne in Svizzera

4-6/7 FORMULA UNO: GP Gran Bretagna a Silverstone

5-27/7 CICLISMO: Tour de France

11/7-3/8 NUOTO: Mondiali di nuoto a Singapore

11-13/7 MOTOMONDIALE: GP di Germania (Sachsenring)

11-13/7 SUPERBIKE: Round Gran Bretagna a Donington

12-13/7 FORMULA E: EPrix Berlino (Germania)

17-20/7 RALLY: Rally Estonia

17-20/7 GOLF: The Open Championship (Portrush, Irlanda del Nord)

18-20/7 MOTOMONDIALE: GP Rep.Ceca (Brno)

25-27/7 FORMULA UNO: GP Belgio a Spa Francorchamps

25-27/7 SUPERBIKE: Round Repubblica Ceca (Most)

26-27/7 FORMULA E: EPrix Londra (Gran Bretagna)

31/7-3/8 RALLY: Rally Finlandia

AGOSTO

1-3/8 FORMULA UNO: GP Ungheria a Budapest

1-4/8 RALLY: Rally di Finlandia

13/8 CALCIO: Supercoppa Europea a Udine

15-17/8 MOTOMONDIALE: GP Austria al Red Bull Ring Spielberg

20-24/8 GINNASTICA RITMICA: Mondiali a Rio de Janeiro

22-24/8 MOTOMONDIALE: GP Ungheria a Balaton Park

22/8-7/9 VOLLEY: Mondiali donne in Thailandia

23/8 CALCIO: inizio Serie A (data proposta dalla Lega ai club non ancora ufficiale)

23/8-14/9 CICLISMO: Vuelta a España

25/8-7/9 TENNIS: US Open (New York, Stati Uniti)

28-31/8 RALLY: Rally del Paraguay

29-31/8 FORMULA UNO: GP Olanda a Zandvoort

SETTEMBRE

5-7/9 MOTOMONDIALE: GP Catalunya

4/9 CALCIO: Qualificazioni Mondiali, Slovacchia-Italia/Germania

5/9 CALCIO: Qualificazioni Mondiali, Germania/Italia-Estonia

5-7/9 SUPERBIKE: Round Francia a Magny-Cours

7/9 FORMULA UNO: GP Italia a Monza

7/9 CALCIO: Qualificazioni Mondiali, Italia/Germania-Irlanda del Nord

11-14/9 RALLY: Rally del Cile

12-14/9 MOTOMONDIALE: GP San Marino a Misano Adriatico

12-18/9 VOLLEY: Mondiali maschili a Manila (Filippine)

13-21/9 ATLETICA: Mondiali a Tokyo in Giappone

19-21/9 FORMULA UNO: GP Azerbaigian a Baku

20-22/9 TENNIS: Laver Cup a San Francisco

21-28/9 CICLISMO: Mondiali su strada a Kigali (Ruanda)

21/9 ATLETICA: Maratona di Berlino (Germania)

26-28/9 MOTOMONDIALE: GP Giappone a Motegi

26-28/9 SUPERBIKE: Round Spagna ad Aragon

OTTOBRE

2-13/10 TENNIS: Masters 1000 Shanghai

3-5/10 MOTOMONDIALE: GP Indonesia

3-5/10 FORMULA UNO: GP Singapore

10-12/10 SUPERBIKE: Round Portogallo a Estoril

10/10 CALCIO: Qualificazioni Mondiali, Italia/Germania-Lussemburgo

11/10 CICLISMO: Giro di Lombardia

12/10 ATLETICA: Maratona di Chicago (Stati Uniti)

14/10 CALCIO: Qualificazioni mondiali, Germania/Italia-Moldavia

16-19/10 RALLY: Rally Europa Centrale

17-19/10 MOTOMONDIALE: GP Australia a Phillip Island

17-19/10 FORMULA UNO: GP Usa ad Austin

24-26/10 MOTOMONDIALE: GP Malaysia a Sepang

24-26/10 FORMULA UNO: GP Messico a Città del Messico

27/10-2/11 TENNIS: Masters 1000 Parigi-Bercy

NOVEMBRE

2/11 ATLETICA: Maratona di New York (Stati Uniti)

7-9/11 FORMULA UNO: GP Brasile a San Paolo

2-9/11 TENNIS: WTA Tour Finals (Riad, Arabia Saudita)

6-9/11 RALLY: Rally Giappone

9-16/11 TENNIS: ATP Tour Finals (Torino, Italia)

14-16/11 MOTOMONDIALE: GP Comunitat Valenciana a Valencia

16/11 CALCIO: Qualificazioni mondiali, Germania/Italia-Norvegia

17/11 CALCIO: Qualificazioni Mondiali, Germania/Italia-Slovacchia

19-23/11 TENNIS: Finals Coppa Davis

20-22/11 FORMULA UNO: GP Las Vegas

27-30/11 RALLY: Rally dell’Arabia Saudita

28-30/11 FORMULA UNO: GP Qatar a Losail

DICEMBRE

5-7/12 FORMULA UNO: GP Abu Dhabi