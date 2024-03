Sarri ha le idee chiare, ecco la Lazio che sfiderà l’Udinese

In attacco spazio a Immobile, a centrocampo c'è Vecino

La Lazio si prepara per l’Udinese, Sarri ha scelto l’11 migliore

Ancora 24 ore e sarà Lazio–Udinese. A Formello rifinitura in vista della sfida in programma domani sera all’Olimpico. Sarri ha deciso, in attacco spazio a capitan Immobile dal 1′, a centrocampo al fianco di Cataldi ci sarà Vecino.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Mandas, Sepe, Casale, Ruggeri, Coulibaly, Kamada, Castellanos, Pedro, Isaksen. All.: Sarri.