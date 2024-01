Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

La Fiorentina vuole rimanere in zona Champions contro un Sassuolo che cerca punti salvezza

Uno dei match più interessanti di questa 19ª giornata di Serie A è senza dubbio la sfida di Reggio Emilia. Il Sassuolo sta navigando in acque poco consone al livello della rosa e si affida al giocatore di maggiore qualità, Domenico Berardi, per ottenere qualche punto tra Fiorentina e Juventus. La squadra viola, invece, sta facendo un campionato straordinario con un posto, in questo momento, che gli varrebbe la zona Champions ma il match del Mapei porterà delle insidie visto che i neroverdi contro avversari più forti si esaltano. La partita sarà trasmessa da DAZN sabato 6 gennaio alle ore 20:45.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Toljan; Thorstvedt, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur, Duncan; Ikoné, Beltrán, Brekalo. All. Italiano