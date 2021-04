Sassuolo, niente Roma per i nazionali

La società del Sassuolo ha deciso che in seguito ai fatti verificatosi intorno alla Nazionale di calcio italiana, diversi positivi tra staff e giocatori, non convocherà i giocatori che sono stati a Coverciano. Una decisione che fa onore alla società emiliana. Azione del tutto in via precauzionale, in particolare per tutelare tutti.

Sassuolo, il comunicato

L’annuncio del Sassuolo ha sorpreso un po’ tutti, evento, in effetti, mai verificatosi fino ad oggi. La società neroverde ha infatti comunicato che: “A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile”. Giocatori importanti che potrebbero rivelarsi decisivi in una gara così importante e difficile, contro la Roma, dove De Zerbi non potrà contare su Locatelli e Ferrari. Oltre che per precauzione, per infortunio, subito sempre durante la permanenza in Nazionale, non ci saranno Caputo e Berardi.