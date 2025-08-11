Juventus, arriva O’Riley: battute finali con il Brighton

La Juventus, anche se lentamente, continua a muoversi sul mercato. Nelle ultime ore è cresciuto l’ottimismo per l’epilogo della trattativa con Kolo Muani con il Paris Saint-Germain. Il francese si è promesso alla Juventus, l’accordo coi francesi è già stato imbastito. Intanto i bianconeri lavorano anche su un altro colpo: Matt O’Riley.

Juventus, vicini a Matt O’Riley

La Juventus lavora sul definire il contratto di Kolo Muani, la trattativa con i parigini è quella di un prestito oneroso (10 milioni) con riscatto certo nel 2026 fissato a 30-35 milioni. I bianconeri aspettano solo di cedere qualche pedina per chiudere l’affare: per Fabio Miretti con il Napoli ma non c’è accordo sulla cifra, la Juventus chiede 18, i partenopei ne offrono 14. Ci sono poi Nicolò Savona e Kelly che piacciono a diverse squadre della Premier. Infine c’è Nico Gonzalez c’è un interesse da parte dell’Atalanta, nei prossimi giorni potrebbe imbastirsi l’accordo finale.

Il prossimo colpo che Comolli sta per mettere a segno, dovrebbe essere per rinforzare il centrocampo. In pole c’è Matt O’ Riley del Brighton, che i bianconeri vorrebbero prendere in prestito. Il giocatore che era già stato seguito in passato, quando era al Celtic, è stato proposto anche ad altre squadre di Serie A: Roma e Napoli, ma la Juve sembra essere in vantaggio già da qualche settimana. Il suo arrivo in bianconero dipende sempre dalle uscite, come quella di Douglas Luiz, ma si tratta di una pista calda considerando che il calciatore ha già accettato la destinazione.