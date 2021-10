Sassuolo Inter: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Inter per ripartire dopo la Champions, Sassuolo per non tornare nella spirale delle sconfitte

L‘Inter arriva da due pareggi nell’ultima settimana con Atalanta e Shakhtar Donetsk dell’ex Sassuolo De Zerbi, in campionato è al terzo posto a -4 dalla capolista Napoli. Il Sassuolo, tornato a vincere contro la Salernitana dopo tre sconfitte di fila, si trova al dodicesimo posto in classifica. I precedenti vedono un grande equilibrio, 7 vittorie per parte e 2 pareggi, al Mapei Stadium le due squadre sono 4 a 4, con i neroazzurri che si sono aggiudicati gli ultimi due incontri, con risultato di 3-4 e 0-3. Tra gli altri precedenti si ricorda la goleada al primo incontro, che vide i neroazzurri infliggere un pesantissimo 7-0 agli emiliani nella loro prima stagione nella massima serie. Dionisi dovrà fare sicuramente a meno di Obiang, in dubbio anche Consigli, Satalino e Toljan, se l’estremo difensore non dovesse farcela giocherà Pegolo, in difesa Ferrari e Chiriches, a destra Muldur e a sinistra Rogerio, confermati Frattesi e Maxime Lopez in mediana, Berardi, Djuricic e Boga dietro uno tra Scamacca e Raspadori. Inter che potrebbe lanciare la coppia Lautaro-Correa, confermata tutta la parte centrale della formazione con Calhanoglu che dovrebbe tornare titolare al posto di Vecino, dubbi sugli esterni dove sono favoriti Darmian e Perisic su Dumfries e Dimarco, resterà facilmente invariato il pacchetto difensivo. Il calcio d’inizio è previsto per le 20,45 di sabato sera, la partita sarà visibile su Dazn e su Sky.