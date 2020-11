Sassuolo Inter, risultato, tabellino e highlights (0-3) | VIDEO

Sassuolo Inter, cronaca, tabellino e highlights del match

L’Inter si impone per 3-0 in casa del Sassuolo in una partita valida per la 9/a giornata di Serie A. Gol di Sanchez al 4′, autogol di Chiriches al 14′ e rete di Gagliardini al 60′.

MARCATORI: 4′ Sanchez, 14′ aut. Chiriches, 60′ Gagliardini (I)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (59′ Muldur), Chiriches (42′ Marlon), Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez (Schiappacasse), Locatelli; Berardi, Djuricic (59′ Obiang), Boga; Raspadori (76′ Traoré). A disp: Pegolo, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulos, Muldur, Magnanelli, Obiang, Bourabia, Oddei. All. Roberto De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Lautaro (79′ Lukaku), Sanchez (79′ Young). A disp: Stankovic, Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Hakimi, Eriksen, Sensi. All. Antonio Conte

ARBITRO: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia

NOTE: AMMONITI: Locatelli, Rogerio, Maxime Lopez (S); Perisic (I)