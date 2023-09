Sassuolo-Juventus, le ultimissime dal Mapei Stadium

Manca sempre meno all’inizio della sfida tra Sassuolo e Juventus, che come detto da Allegri in questi anni si sono dati sempre battaglia ad eccezione della tripletta di Dybala. Per battere la squadra di Dionisi, Allegri si affiderà alla formazione che ha battuto la Lazio. Solito 4-2-3-1 per Dionisi con Pinamonti unica punta.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Matheus Henrique, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté, Pinamonti. All. Dionisi. A disp. Pegolo, Consigli, Viti, Pedersen, Ferrari, Missori, Boloca, Obiang, Thorstvedt, Ceide, Mulattieri, Castillejo, Volpato. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alvarez.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Weah, Fagioli, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Kean, Milik. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba.

Arbitro: Andrea Colombo di Como.