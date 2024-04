Sassuolo-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Il pareggio interno col Milan potrebbe aver ridato entusiasmo al Sassuolo che momentaneamente si trova penultimo in classifica a quota 26 punti a -2 dalla salvezza. Il Lecce è più tranquillo ma non ha mai vinto nelle ultime cinque sfide contro gli emiliani e un’eventuale sconfitta potrebbe riaprire tutto. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN domenica 21 aprile alle ore 12:30.

Probabili formazioni Sassuolo-Lecce

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Gonzalez; Dorgu, Oudin, Sansone; Krstovic. All. Gotti