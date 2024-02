Sassuolo-Napoli, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Il recupero tra Sassuolo e Napoli si terrà il 28 febbraio 2024 alle ore 17:00 UTC presso lo stadio Mapei di Reggio Emilia, Italia, come parte della Serie A. Attualmente, Sassuolo si trova in 18ª posizione, mentre il Napoli occupa il 9º posto nella classifica di Serie A. Questa partita è significativa per entrambe le squadre, con Sassuolo che cerca punti per la salvezza e il Napoli che punta a migliorare la propria posizione in classifica​​.