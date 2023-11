Ampio turn over in casa neroverde. In difesa spazio a Tressoldi, Ferrari, Pedersen e Missori, davanti a Cragno. Centrocampo a due ancora con Boloca, autore della rete di sabato contro il Bologna, e Thorstvedt. Rivoluzione anche sulla trequarti con Defrel, Ceide e Castillejo a sostegno dell’unica punta, Mulattieri.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Missori; Boloca, Thorstvedt; Castillejo, Defrel, Ceide; Mulattieri. All. Dionisi.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Gelashivili, Bertola, Serpe; Pietra, Corradini, Ekdal, Kouda, Moutinho; Verde, Moro. All. Alvini.