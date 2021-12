Savio: “Prendere Pozzovivo è andare contro la nostra filosofia”

Gianni Savio patron della Drone Hopper – Androni Giocattoli è intervenuto durante l’ultima puntata di #SpazioTalk e si è espresso sulla situazione di Domenico Pozzovivo.

Il corridore lucano sta cercando ancora un sistemazione per il 2022 vista la difficilissima situazione del suo team Quebeka. Il suo nome era stato accostato anche alla Androni che però poi ha ripiegato su Edoardo Zardini.

Gianni Savio: “Dispiace per Pozzovivo”

“Ho grande stima per Domenico Pozzovivo, che ritengo un gran corridore. Ha un grande carattere, quella determinazione che io chiedo sempre ai nostri corridori, però noi abbiamo un progetto basato sui giovani che ci ha dato grandi soddisfazioni. Inserire un corridore con l’età di Domenico è andare contro la nostra filosofia. Inoltre, abbiamo già 23 corridori, inserirne uno in più significherebbe togliere spazio soprattutto ai giovani. Mi si potrebbe dire ‘però hai preso Zardini’, sì, ma attenzione, la quotazione sua era assolutamente diversa da quella di Pozzovivo. Ci sono i risultati ottenuti che determinano la condizione di un corridore e capisci che Domenico Pozzovivo aveva un contratto dall’importo notevole, peraltro giustamente, perché se noi andiamo a prendere i risultati che ha fatto è in linea e merita il compenso che riceve. Questo compenso noi non potevamo assolutamente prometterglielo, anzi non potevamo proporlo e quindi per questo non l’ho neanche contattato.”

LEGGI ANCHE. “Corridori della Androni investiti in Spagna”

LEGGI ANCHE. “Pozzovivo rischia di smettere”