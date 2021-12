Ciclismo, Domenico Pozzovivo: “Sto rischiando di smettere”

Il futuro di Domenico Pozzovivo è molto incerto e si prospetta per lui una nuova avventura

Domenico Pozzovivo è soltanto uno dei molti corridori che stanno aspettando delle buone notizie da parte di Doug Ryder, direttore della Qhubeka NextHash.

Il team sudafricano rischia fortemente di non partecipare alla prossima stagione ciclistica a causa delle difficoltà economiche e dell’assenza di nuovi sponsor.

Pozzovivo: “Senza stimoli è meglio smettere”

“La situazione è del tutto aperta. L’idea è di restare con il gruppo Qhubeka, se non ho la possibilità di fare un calendario di alto livello ne risentono anche gli stimoli. Non ho un piano B e c’è il rischio che possa smettere”.

Pozzovivo sta per terminare i suoi studi in Scienze Motorie, ma vorrebbe correre ancora un anno prima di dedicarsi alla nuova avventura come preparatore atletico, sempre all’interno del mondo del ciclismo.