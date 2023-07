Scaroni confessa: “Stiamo costruendo un Milan da Champions”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato delle prossime mosse di mercato dei rossoneri. Queste le sue parole: “La mia sensazione è che stiamo costruendo un Milan attrezzato per giocare in Champions League. Pioli? L’ho visto di eccellente umore, sempre sorridente e rilassato. È in perfetta sintonia con il team”.

In questo mese hanno lasciato il Milan elementi importanti. Si aspettava questo ribaltone?

“Tutte le persone che hanno lasciato il Milan lasciano un grande ricordo, auguro a loro una grande carriera”.