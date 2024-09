Schillaci ricoverato in ospedale a Palermo, la famiglia rassicura: “È in condizioni stabili”

Il mondo del calcio è in ansia per Totò Schillaci, ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. A confermarlo è la sua famiglia con uno storia pubblicata attraverso il suo account Instagram: “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”.