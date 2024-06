Scozia-Svizzera, le ultimissime sulle formazioni

In campo Scozia e Svizzera. Elvetici con in mano il pass qualificazione al prossimo turno; formazione di Clarke obbligata a vincere per sperare di recuperare, riscattando il bruttissimo 5-1 subito nella gara d’esordio contro la Germania. Titolare Freuler, in mezzo al campo con Xhaka e Ndoye. Dentro anche il terzo giocatore del Bologna, Aebischer, e il granata Rodriguez. Nessun dubbio: tra i pali c’è Sommer.

Scozia-Svizzera, le probabili formazioni:

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, McGregor, Robertson; Christie, McGinn; Adams. All. Clarke.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Vargas; Duah. CT. Yakın.