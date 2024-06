Scozia-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla

La Scozia ha necessariamente bisogno di vincere per avere delle speranze di qualificazione nell’ultima giornata. L’unico precedente tra Scozia e Svizzera risale a EURO 1996 quando gli scozzesi vinsero per 1-0 nella fase a gironi grazie al gol di Ally McCoist. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay mercoledì 19 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Scozia-Svizzera

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, McGregor, Robertson; Christie, McGinn; Adams. All. Clarke

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Vargas; Duah. All. Yakin