Sei squadre in Champions League, la Serie A sogna ad occhi aperti | Succede se…

L’Italia può sognare, se solo pochi giorni fa sembrava difficile avere la quinta squadra in Champions League, ora potrebbero diventare addirittura sei. Se Roma o Atalanta, infatti, dovessero vincere l’Europa League, l’Italia – come riporta mediaset – potrebbe qualificare alla Champions 2024/25 quattro squadre tramite il campionato, la vincente dell’Europa League e la sesta come bonus ranking Uefa.

Sei italiane in Champions League se…

Come riporta sportmediaset: “Le squadre italiane in Europa per la stagione 2024-25 potrebbero diventare dieci se si avverassero le condizioni elencate sopra a cui si aggiunge la vittoria della Conference League della Fiorentina che dovrebbe sempre concludere fuori dalle prime otto. A quel punto la Serie A avrebbe: le prime cinque qualificate in Champions insieme alla vincente dell’Europa League (6), sesta e settima in Europa League insieme alla Fiorentina (3), l’ottava in Conference League”.