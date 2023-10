Nelle ultime ore, la Nazionale Argentina ha diramato sui propri canali ufficiali le convocazioni per le sfide contro Perù e Paraguay, valide per le qualificazione ai Mondiali 2026 che si svolgeranno in Canada, Stati Uniti e Messico.

Convocazioni Argentina, 9 calciatori della Serie A convocati

Tra i 34 nomi scelti dal CT Lionel Scaloni, sono ben 8 i giocatori appartenenti a club di Serie A, tra cui una sorpresa, che debutterà per la prima volta con la maglia della Seleccìon: Marco Pellegrino, difensore classe 2003 acquistato dal Milan nella sessione estiva di mercato, oltre ai fedelissimi come Dybala, Lautaro Martinez e Paredes.

Gli altri nomi del nostro campionato sono i seguenti:

Juan Musso (Atalanta), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Leandro Paredes (Roma), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Lucas Beltran (Fiorentina), Nicolas Gonzalez (Fiorentina)