Inter, capitan Lautaro suona la carica: “Vogliamo vincere tutto”

Al termine di Inter-Benfica, Lautaro Martinez si è presentato ai microfoni di Sky Sport per rispondere a qualche domanda in merito al match, soffermandosi soprattutto sulla prestazione del portiere della squadra avversaria, Trubin: “Ci siamo affrontati un paio di volte quando giocava nello Shakhtar e ha sempre fatto tante parate, è un grande portiere e gli ho fatto i complimenti. Nella ripresa abbiamo mostrato carattere e voglia di prenderci il risultato, siamo contenti di aver vinto davanti ai nostri tifosi“.

Nel secondo tempo c’è stata un’accelerazione. Date l’impressione di avere ancora margini di crescita importanti.

“Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel primo siamo stati un po’ in attesa, poi abbiamo alzato i giri del motore. Il Benfica è un’ottima squadra, ma noi abbiamo recuperato tanti palloni nella loro metà campo. È importante aver vinto, questo successo può indirizzare tante cose”.

Nessuno si aspettava questo equilibrio nel girone. Diventa decisivo il doppio confronto col Salisburgo?

“Sicuramente: tutte le partite sono importanti, dovremo ragionare di gara in gara, continuando così e alzando il livello. In questa competizione è così, devi aumentare l’intensità perché affronti squadre importanti, come l’anno scorso”.

Marotta dice che il primo obiettivo è il campionato. Voi riuscite a fare questa ‘divisione’, o tutte le competizioni sono uguali?

“Tutte le competizioni sono importanti, pure la Coppa Italia e la Supercoppa. Vogliamo vincere tutto e ci prepariamo per questo”.