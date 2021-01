Clamoroso, Sergio Ramos rifiuta il rinnovo e si prepara a dire addio al Real Madrid

Il capitano del Real Madrid dice addio e apre al Psg: “Vogliono me e Messi, faranno una grande squadra”. Una clamorosa indiscrezione quella del simbolo dei blancos, un PSG che vuol conquistare la Champions League, per farlo punta ad acquisire due tasselli fondamentali come il capitano del Real e la pulce, un top team per l’assalto decisivo alla coppa dalle grandi orecchie.