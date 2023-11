L’amministratore delegato della Serie A Luigi Di Siervo ha rilasciato delle dichiarazioni al Social Summit Football di Roma, sugli stadi e sulla scelta di giocare la Supercoppa italiana all’estero.

Di seguito le parole di Di Siervo.

Le dichiarazioni

“Abbiamo un problema fondamentale, gli stadi. Speriamo che supereremo l’esame degli stadi della Uefa nel 2027, altrimenti la candidatura con la Turchia per Euro 2032 cadrà. Abbiamo un’emergenza assoluta, abbiamo anche chiesto al governo di aiutare le società nel superare la parte burocratica.

Siamo riusciti a trasformare la Lega Serie A, che organizzava un campionato ma non svolgeva nulla internamente, una vera e propria media company. Il primo traguardo quindi lo abbiamo raggiunto. Ora entriamo in una seconda fase, con l’obiettivo di intrattenere il più possibile i tifosi. Il calcio italiano sta crescendo, lo testimoniano i risultati europei raggiunti e speriamo, il prossimo anno, di avere 5 squadre in Champions“.

La Supercoppa in Arabia?

“È giusto fare la Supercoppa fuori i confini italiani. Le critiche sono sbagliate. Penso alla NFL e alla NBA, che vogliono giocare in Europa. Noi andiamo fuori dal ‘94, abbiamo giocato anche in Libia. L’Arabia ha mostrato grande interesse per il calcio, è un interlocutore con cui dobbiamo continuare a parlare perché ospiterà il Mondiale per Club e il Mondiale del 2034″.