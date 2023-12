Serie A, è allarme rosso | Decreto Crescita, salta la proroga

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda la serie A in merito al Decreto Crescita. Secondo quanto riportato da fonti governative infatti sarebbe saltata infatti la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe che vedeva questa decisione prolungarsi fino a febbraio ma che è stata bocciata scongiurando ogni ipotesi per i club di serie A che contavano sull’ultima agevolazione prevista in quest’ultima sessione di mercato di gennaio.