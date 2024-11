Serie A Femminile, il programma dell’undicesima giornata

La Serie A Femminile giunge all’undicesima giornata. Si parte con le due sfide di sabato. Subito scontro nelle parti basse della classifica con la Lazio, reduce dalla sconfitta nel derby, chiamata ad ospitare la Sampdoria, fanalino di coda del campionato. La seconda gara del sabato vedrà opporre l’Inter, a caccia della terza vittoria consecutiva, e il Napoli.

La domenica apre con un grande match, quello tra Fiorentina e Milan. Le viola, senza i tre punti da due giornate, proveranno ad accorciare sulla Juventus in classifica. D’altro canto, proprio le bianconere saranno ospiti del Como, squadra in grande condizione, con quattro gare consecutive in vittoria e 16 punti in classifica. La Roma, invece, affronterà il Sassuolo in trasferta.

Serie A, il programma dell’undicesima giornata

Lazio-Sampdoria, sabato ore 12.30

Inter-Napoli, sabato ore 14.45

Fiorentina-Milan, domenica ore 12.30

Sassuolo-Roma, domenica ore 16

Juventus-Como, domenica ore 18