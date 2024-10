Calcio Femminile, Juventus-Roma: superata quota 25.000 biglietti

Pubblico delle grandi occasioni per la sfida tra Juventus e Roma Femminile. Una gara di vertice che potrebbe dare ulteriori conferme alle bianconere, momentaneamente prime e a punteggio pieno in classifica.

Calcio Femminile, l’Allianz Stadium teatro della grande sfida tra la Juventus e le campionesse d’Italia in carica

Le giornate avanzano, l’attesa cresce e fa fruttare un nuovo record. Infatti, all’Allianz Stadium di Torino si registra una quota superiore a 25.000 tagliandi venduti per la grande sfida di campionato tra Juventus Woman e Roma. In virtù di quanto annunciato, la società bianconera ha deciso di aprire l’anello Est dell’impianto per garantire una maggiore affluenza. Dunque, scontro di vertice in una cornice eccezionale, che attesta la crescita non solo delle due squadre, dominanti negli ultimi anni, ma dell’intero movimento calcistico femminile italiano.