Serie A, il Bologna non vede la luce. Il Lecce, in 10, piega il Cagliari

Due traverse per il Cagliari: il Lecce resiste, nonostante l'espulsione di Dorgu.

Il Bologna non sa più vincere: pari casalingo contro l’Empoli

Il Bologna non vede la luce e manca, ancora una volta, l’appuntamento con la vittoria. Succede tutto nei primi minuti della prima frazione di gara. Partono bene i felsinei, che trovano la rete del vantaggio dopo appena 2′. Calcio d’angolo, Beukema prolunga e trova Fabbian pronto a insaccare. La risposta dell’Empoli è immediata. Il pari arriva dopo un solo minuto: Pezzella vola sulla fascia e pesca Gyasi, che non manca l’appuntamento con il gol.

Il Lecce stringe i denti e porta i primi tre punti a casa

Tre punti d’oro, invece, per il Lecce. La formazione di Gotti sorpassa il Cagliari grazie alla rete di Krstovic. Il gol arriva da calcio d’angolo: Gaspar la fa passare dove trova il montenegrino pronto a infilare Scuffet. I salentini si complicano la vita con l’espulsione di Dorgu, per fallo su Prati – rivisto dal VAR – nei minuti conclusivi del primo tempo. I sardi provano a pareggiarla, ma il muro eretto dei giallorossi non cade. Le speranze della squadra di Nicola s’infrangono sulla traversa presa da Viola nei minuti finali, la seconda dopo quella colpita da Luvumbo al 15′.