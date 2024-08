Qieste le probabili formazioni di Lecce e Cagliari in vista della sfida del Via Del Mare, che andrà in onda su Dazn. Le due squadre cercano punti per la salvezza, con Piccoli che va a caccia del gol dell’ex.

Lecce-Cagliari, le probabili formazioni:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.