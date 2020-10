In Serie A si segna una media di gol a partita che non ha eguali in Europa e nell’intero continente: nelle 48 gare disputate le reti messe a segni sono ben 177. Questo dato, molto probabilmente, servirà alla Lega Serie A per attirare nuovi nomi sul mercato stitico delle televisioni in vista dei bandi per i diritti TV che si terranno a metà novembre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> James Rodriguez , clamoroso infortunio… ai testicoli. La pornostar si preoccupa per lui | FOTO

Serie A, il campionato con più reti a partita: primo in Europa

Nel Bel Paese in questa stagione di Serie A si segnano in media più di 3 gol e mezzo a partita. Un anno fa, ricorda l’edizione odierna de La Repubblica, dopo 5 giornate i gol segnati erano 141, dunque 36 meno di oggi.

Portando invece le lancette del tempo indietro, a vent’anni fa, nelle prime 5 partite stagionali le reti messe a segno erano addirittura 59 in meno rispetto a oggi.

Ma come mai si segna così tanto? Questa una possibile spiegazione. In Italia si è iniziato a segnare di più dalla ripresa del campionato, a giugno. Forse l’assenza dei tifosi ha favorito una maggiore tranquillità in campo e anche una maggiore propensione per il gol.

Un altro fattore che ha inciso molto sulle reti messe a segno è stata l’introduzione del Var, infatti, dei 5 campionati con la media realizzativa più alta, dal 2000 a oggi, 4 sono proprio quelli giocati con la moviola in campo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Serie A, Torino: Urbano Cairo positivo al coronavirus