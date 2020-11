Serie A: il programma del weekend: L’Inter di scena a Bergamo

Weekend di campionato con Atalanta-Inter

Turno di campionato insolito per la Serie A, compresso fra le gare di Champions ed Europa League terminate ieri e la sosta per le nazionali che porterà via tanti calciatori ai propri club già da lunedì. Spiccano Atalanta-Inter e Lazio-Juve, nel prossimo weekend campionato fermo per la pausa dovuta agli incontri delle Nazionali.

Ecco tutte le probabili formazioni.

LE PARTITE

Sassuolo-Udinese oggi 20.45

Cagliari-Sampdoria sabato ore 15

Benevento-Spezia sabato ore 18

Parma-Fiorentina sabato ore 20.45

Lazio-Juventus domenica ore 12.30

Atalanta-Inter domenica ore 15

Genoa-Roma domenica ore 15

Torino-Crotone domenica ore 15

Bologna-Napoli domenica ore 18

Milan-Verona domenica ore 20.45