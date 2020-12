Lazio, la missione araba di Lotito

L’ambizione del presidente di far crescere la Lazio la spinge a cercare nuovi main sponsor nei Paesi Arabi

Secondo quanto riferito da Il Messaggero la ricerca di nuovi main sponsor per tutelare le casse della Lazio per via del Covid, hanno spinto il presidente Claudio Lotito a interfacciarsi con importanti figure dei Paese Arabi. Quest’ultimi, in occasione del pranzo avvenuto a Raid in occasione della finale di Supercoppa, sono rimasti molto sorpresi in positivo dall’impegno posto dal numero uno biancocelste a favore dei diritti delle donne. Nella giornata di giovedì Lotito ha avuto un incontro molto proficuo con Omar Obaid Al Shamsi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti presso la Repubblica Italiana. L’oggetto della riunione è stato quello pianificare una collaborazione sportiva a 360°.