Serie A, ecco le date

La ripresa del campionato si avvicina, come conferma sportmediaset la Lega Serie A pronta a ripartire il prossimo 13 giugno: questa la data prescelta dai club per la disputa dei match da recuperare (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma) che segnerebbe la ripartenza ufficiale del campionato. A seguire poi le giornate rimanenti (dodici), per chiudere il tutto il 26 luglio e aprire poi il capitolo Coppa Italia e, secondo disposizioni Uefa, Coppe Europee (Champions e Europa League).

Progetto di massima stilato nel Consiglio di Lega tenutosi oggi ma subordinato in toto all’incontro di giovedì con il ministro dello sport Spadafora al quale parteciperà anche il presidente dell’Aic Tommasi. Oltre, ovviamente, ai vertici della Figc. Poi toccherà al Governo dare l’ok definitivo per tornare a giocare e, nel caso, servirà anche un nuovo decreto del presidente del Consiglio visto che al momento gli eventi sportivi sono bloccati fino al 15 giugno. Venerdì, all’indomani dell’incontro che si prospetta dunque cruciale per il futuro immediato della nostra serie A, ci sarà così una nuova assemblea di Lega. E da lì il progetto delineato potrà essere ratificato e diventare reale. Contemoraneamente si valuterà anche il ‘piano B’, ossia un format con brevi fasi di playoff e playout nel caso non ci fossero le condizioni per disputare tutte le partite mancanti, come previsto dal comunicato dell’ultimo Consiglio della Federcalcio.

IL PROGETTO RIPARTENZA DELLA LEGA DI SERIE A

Per quanto tutto sia, come detto, subordinato all’incontro con il ministro Spadafora, le linee guida della Lega di Serie A prevedono la ripresa nel weekend del 13/14 giugno con i recuperi ancora da disputare (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma) e poi dal 20 giugno il via con le giornate regolari (con in calendario i match della 27esima giornata). Il tutto prevedendo la chiusura il 26 luglio. Concluso il campionato via alla Coppa Italia con le semifinali collocate nelle giornate del 28 e 29 luglio e la finale prevista il 2 agosto. Tre, invece, gli “slot” orari previsti per i match: 17, 19.15 e 21.30. In campo europeo, invece, le partite degli ottavi di Champions di Napoli e Juve sarebbero stati calendarizzati dalla Uefa il 7 e l’8 agosto, con i quarti in partita secca in campo neutro la settimana successiva e la Final Four a fine a agosto a Istanbul.