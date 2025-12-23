Serie A: le designazioni arbitrali della 17^ giornata

Gli arbitri della 17^ giornata del campionato di Serie A

Di
Salvatore Ciotta
-
6
Mariani
Maurizio Mariani ph: Fornelli/Keypress

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 17^ giornata del campionato di Serie A:

PARMA – FIORENTINA     h. 12.30

GUIDA

ZINGARELLI – MORO

IV:      PAIRETTO

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MAGGIONI

 

LECCE – COMO    h. 15.00

MARCHETTI

ROSSI C. – VECCHI

IV:      MASSIMI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI PAOLO

 

TORINO – CAGLIARI    h. 15.00

DOVERI

PASSERI – SCATRAGLI

IV:       TREMOLADA

VAR:      BARONI

AVAR:       SOZZA

 

UDINESE – LAZIO     h. 18.00

COLOMBO

BACCINI – FONTEMURATO

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     CHIFFI

 

PISA – JUVENTUS    h. 20.45

MARESCA

BERCIGLI – BAHRI

IV:      PERENZONI

VAR:     MARINI

AVAR:    ABISSO

 

MILAN – H. VERONA    Domenica 28/12 h. 12.30

FABBRI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      VOLPI

 

CREMONESE – NAPOLI    Domenica 28/12 h. 15.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     SOZZA

 

BOLOGNA – SASSUOLO    Domenica 28/12 h. 18.00

SACCHI J.L.

POLITI – RICCI

IV:     FELICIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       NASCA

 

ATALANTA – INTER    Domenica 28/12 h. 20.45

LA PENNA

BERTI – PERROTTI

IV:       RAPUANO

VAR:     ABISSO

AVAR:     MANGANIELLO

 

ROMA – GENOA     Lunedì 29/12 h. 20.45

DI BELLO (foto)

COSTANZO – DEI GIUDICI

IV:     DIONISI

VAR:    PRONTERA

AVAR:      MANGANIELLO

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE