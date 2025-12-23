Serie A: le designazioni arbitrali della 17^ giornata

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 17^ giornata del campionato di Serie A:
PARMA – FIORENTINA h. 12.30
GUIDA
ZINGARELLI – MORO
IV: PAIRETTO
VAR: GHERSINI
AVAR: MAGGIONI
LECCE – COMO h. 15.00
MARCHETTI
ROSSI C. – VECCHI
IV: MASSIMI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
TORINO – CAGLIARI h. 15.00
DOVERI
PASSERI – SCATRAGLI
IV: TREMOLADA
VAR: BARONI
AVAR: SOZZA
UDINESE – LAZIO h. 18.00
COLOMBO
BACCINI – FONTEMURATO
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
PISA – JUVENTUS h. 20.45
MARESCA
BERCIGLI – BAHRI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: ABISSO
MILAN – H. VERONA Domenica 28/12 h. 12.30
FABBRI
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
CREMONESE – NAPOLI Domenica 28/12 h. 15.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: SOZZA
BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 28/12 h. 18.00
SACCHI J.L.
POLITI – RICCI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
ATALANTA – INTER Domenica 28/12 h. 20.45
LA PENNA
BERTI – PERROTTI
IV: RAPUANO
VAR: ABISSO
AVAR: MANGANIELLO
ROMA – GENOA Lunedì 29/12 h. 20.45
DI BELLO (foto)
COSTANZO – DEI GIUDICI
IV: DIONISI
VAR: PRONTERA
AVAR: MANGANIELLO