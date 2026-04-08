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mercoledì, Aprile 8, 2026
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Serie A: le designazioni arbitrali della 32^ giornata

Le designazioni arbitrali di Serie A

Di
Salvatore Ciotta
-
7
l’arbitro andrea colombo ( foto di salvatore fornelli )
L’ARBITRO ANDREA COLOMBO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 32^ giornata del campionato di Serie A:

ROMA – PISA    Venerdì 10/04 h. 20.45

FELICIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      MARIANI

VAR:     GIUA

AVAR:      DI PAOLO

 

CAGLIARI – CREMONESE    Sabato 11/04 h. 15.00

DOVERI

BERCIGLI – FONTANI

IV:      MARINELLI

VAR:      GUIDA

AVAR:      MAZZOLENI

 

TORINO – H. VERONA    Sabato 11/04 h. 15.00

BONACINA

YOSHIKAWA – PISTARELLI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      MARINI

AVAR:       MERAVIGLIA

 

MILAN – UDINESE    Sabato 11/04 h. 18.00

MARCHETTI

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV:      MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     ABISSO

 

ATALANTA – JUVENTUS     Sabato 11/04 h. 20.45

MARESCA

BERTI – DEI GIUDICI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:    CAMPLONE

 

GENOA – SASSUOLO      h. 12.30

RAPUANO

DI GIOIA – MORO

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     GUIDA

 

PARMA – NAPOLI    h. 15.00

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:     COLLU

VAR:     ABISSO

AVAR:     MARINI

 

BOLOGNA – LECCE     h. 18.00

COLOMBO

PERROTTI – CECCON

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

 

COMO – INTER    h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     MAGGIONI

 

FIORENTINA – LAZIO    Lunedì 13/04 h. 20.45

FABBRI (foto)

VECCHI – ZINGARELLI

IV:     PERRI

VAR:    PATERNA

AVAR:      AURELIANO

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