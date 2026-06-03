Il calciomercato Lazio potrebbe assistere al suo primo step in questa stagione: la firma del nuovo allenatore. Oggi a Formello arriva Rio Gattuso, e la Lazio si appresta a voltare ufficialmente pagina e a dare il via a un nuovo ed entusiasmante ciclo tecnico.

Calciomercato Lazio, Rino Gattuso sarà il nuovo tecnico della Lazio

Primo incontro a Formello con Rino Gattuso e la società biancoceleste. Oggi,al quartier generale di Formello arriverà Gattuso. Il tecnico calabrese incontrerà il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani per mettere nero su bianco quello che sarà l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della Lazio.

L’accordo è già stato definito, l’allenatore si legherà al club capitolino per le prossime due stagioni, con un’opzione per un ulteriore anno. Un progetto a medio-lungo termine che testimonia la forte volontà reciproca di costruire qualcosa di solido e duraturo. Le due parti, dopo aver messo in regola il nuovo tecnico passeranno ad occuparsi del prossimo mercato. La dirigenza, insieme a Gattuso, lavoreranno per i prossimi colpi in entrata e in uscita. Inoltre, lo staff tecnico e la dirigenza stabiliranno le tappe del ritiro estivo e l’organizzazione delle amichevoli internazionali. L’avventura dell’ex ct sulla panchina della Lazio comincia ufficialmente oggi.