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mercoledì, Giugno 3, 2026
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Calciomercato Serie B: casting del Pisa a termine, Verona tra Gilardino e Baroni, Juve Stabia il giorno del giudizio è il 10 Giugno

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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alberto gilardino
ALBERTO GILARDINO PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Pisa è al termine del casting per la ricerca del successore di Hiljemark, e già stasera potrebbero esserci novità. Il club nerazzurro ha nel mirino Pecchia già da tempo che ha un contratto con il Parma fino al 30 Giugno 2027, Baroni esonerato dal Torino nell’ultima stagione, ed anche Paolo Zanetti reduce dall’esonero di Verona, ma che è seguito anche dal Lecce nel caso in cui Di Francesco lasci il salento.

Il Verona segue Baroni ma anche Gilardino ex allenatore del Pisa, con quest’ultimo che appare ad ora in vantaggio sulla concorrenza.

Infine il Tribunale di Castellammare ha rinviato la decisione sulla Juve Stabia il 10 giugno, ma nel frattempo de cordate sembrano essere interessate al club gialloblu, ma il tempo stringe ed in caso di eventuale fallimenti il Bari ne sarebbe avvantaggiato.

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