Serie A, ecco come saranno i nuovi calendari

Serie A nuovi calendari | In tempo di quarantena e coronavirus il calcio inevitabilmente, e giustamente, finisce in secondo piano. Ma è anche vero che il calcio è la vera religione laica degli italiani e lasciare in fondo alle tristezze di questo tempo una lucina accesa per il divertimento può essere salutare. Ecco perché noi di Sportpaper, sfruttando lo studio presente nella Gazzetta dello Sport oggi in edicola, siamo in grado di ipotizzare quale potrebbe essere il nuovo calendario della Serie A per completare la stagione in corso.

La decisione della UEFA sugli Europei

Il presupposto è la decisione ufficiale varata ieri dalla UEFA di posticipare all’estate del 2021 i campionati Europei per squadra Nazionali. Il voto unanime di ieri, sottolinea la rosea, nasconde però il grande problema del calendario. “Che lo puoi stringere, spingere, soffocare, ma alla fine è quello che è: totalmente schiavo dell’emergenza coronavirus”. Anche perché nessuno vuole cedere sul format, final four (in Europa) e playoff (in Italia) non piacciono a nessuno per ovvie ed evidenti ragioni economiche “meno partite, più tagli al budget assicurato dalle tv Non è un caso che ieri la Federcalcio non abbia commentato ufficialmente l’esito della riunione di Nyon pur intervenendo nella riunione”.

Gli scenari

La soluzione prevede due scenari distinti. SCENARIO UNO con partenza ad aprile. E’ lo scenario più ottimistico sia per la Lega che per l’Uefa, che potrebbe così salvare tutta la stagione. Si partirebbe il 4 aprile, il turno di recupero potrebbe essere giocato il 21-22 aprile, e con ritmo mozzafiato si susseguirebbero le 12 giornate di campionato che mancano, i due spazi per la Coppa Italia, i sette delle coppe. In mezzo ci sarebbero anche i playoff delle nazionali per l’accesso a Euro 2021 (ex 2020), che l’Uefa vuole mantenere a giugno. SCENARIO DUE con ripartenza a maggio. Tre le date possibili 2 maggio, ipotesi oggi ottimistica, 9 maggio e 16 maggio. “La prima permetterebbe di concludere il campionato il 28 giugno; le altre due avrebbero bisogno di sforare a luglio, di una o due settimane. Andrebbe richiesta una proroga per i contratti dei calciatori in scadenza a giugno”. La Uefa però vorrebbe evitarlo per non intruppare la stagione 2020 con l’inizio di quella 2021.

I Club

La volontà dei club, conclude il quotidiano sportivo milanese, “espressa nella riunione Uefa di ieri, è quella di concludere la stagione e non solo: giocare tutte le partite che restano, tra Serie A (12 giornate da calendario, 13 per chi ha un turno in più da recuperare: Inter, Atalanta, Verona, Parma, Sassuolo, Cagliari, Torino, Sampdoria) e Coppa Italia, con i due ritorni delle semifinali e la finale”.