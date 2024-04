Serie A, Roma-Lazio apre il mese dei derby

Un mese a tutto derby quello che ci apprestiamo a vivere in serie A. L’apertura è riservata a Roma-Lazio, in programma sabato 6 aprile, per proseguire poi nel week end successivo con Torino-Juventus (sabato 13 aprile) e chiudere con l’attesissimo Milan-Inter di lunedì 22 aprile.

Periodo intensissimo quindi, con stracittadine che riservano sempre attese particolari e, a parte quello della Mole con la Juventus sempre super favorita, anche molto equilibrati, almeno alla vigilia. Quello imminente, battezzato da tempo immemorabile del «Cupolone», pone una di fronte all’altra due squadre particolarmente in forma, almeno riferendoci alle gare disputate in campionato.

Del resto è sempre una sfida particolare quella che vede sfidarsi giallorossi e biancocelesti. La Roma gioca in casa e sembra aver qualche chance in più di aggiudicarselo visto che le quote scommesse sulla serie a considerano il segno 1 a 2.26 contro il 3.50 per un eventuale successo laziale, mentre il segno X è al momento valutato 3.20.

Con De Rossi la Roma ha decisamente svoltato, mettendo in sequenza una serie di risultati positivi che ha riportato i giallorossi a stretto contatto con la zona Champions League. Anche la Lazio ha cambiato tecnico, passando da Sarri a Tudor, e il nuovo coach biancoceleste ha subito battuto la Juventus, pur perdendo poi con gli stessi bianconeri nella semifinale di andata di Coppa Italia.

In totale sarà il 183° derby della storia , mentre limitandoci ad esaminare solo le sfide di serie A in casa della Roma, si evince che i giallorossi sono nettamente in vantaggio con 31 vittorie a 15; a completare lo score dei 79 precedenti anche 33 pareggi, il risultato quindi che si palesa maggiormente.

Un derby che sarà caratterizzato da assenze importanti, soprattutto in casa Lazio con Tudor che dovrà infatti fare a meno di tre pedine del calibro di Provedel, Zaccagni e Lazzari, mentre vive il solito ballottaggio in attacco fra Immobile e Castellanos, con quest’ultimo che sembra il favorito per una maglia da titolare.

Nelle fila dei giallorossi invece out Ndicka, squalificato dal giudice sportivo, e al suo posto prende consistenza la candidatura di Llorente con meno chance per il giovane Huijsen. De Rossi però ritrova una pedina fondamentale come capitan Pellegrini e inoltre ci sarà anche Dybala dal 1’, dopo il mini rientro nel finale di Lecce.