In capitale è già febbre da derby, tutto pronto per Roma-Lazio. Il match, con fischio d’inizio previsto per le ore 18 di sabato 6 aprile, sarà la “partita della verità”. Due allenatori da poco approdati sulle rispettive panchine, faranno di tutto per aggiudicarsi la loro prima vittoria della stracittadina.

Roma-Lazio, numeri e statistiche dell’atteso derby

Questo sarà il 183° derby tra Roma e Lazio tra tutte le competizioni. I giallorossi hanno dalla loro 67 vittorie contro le 51 della Lazio, completano 64 pareggi. Dalla loro prima sfida ufficiale, risalente all’8 dicembre 1929 (successo 1-0 della Magica in Serie A), solo contro il Torino (76) la Roma ha vinto più partite che contro la Lazio tra tutte le competizioni (67).

Una partita che vede i numeri a sfavore della formazione di Tudor: su 79 gare di Serie A da calendario in trasferta, la Lazio ha vinto 15 volte, l’ultima per 0-1 nel novembre 2023. Completano il dato 31 sconfitte (la più recente è il 3-0 del marzo 2022) e 33 pareggi (manca dall’1-1 del gennaio 2020). Sono inoltre 66 i gol realizzati dai biancocelesti, contro i 103 dei giallorossi.

La Roma non ha segnato negli ultimi quattro derby contro la Lazio tra tutte le competizioni, i giallorossi potrebbero rimanere a secco di gol in cinque sfide ufficiali di fila contro i biancocelesti per la prima volta nella storia. Gol totali Lazio: 180; gol totali Roma: 224. Vittorie con più gol realizzati: 1-3 Lazio (1955, 1997, 2017); 5-0 Roma (1933).