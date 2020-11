Alle 15 i nerazzurri saranno di scena al Mapei contro il Sassuolo. Tra dubbi e turnover ecce le possibili scelte di Conte

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l’Inter potrebbe presentarsi con qualche modifica di formazione. Antonio Conte nell’allenamento di giovedì ha provato il 4-3-3 ma stando alle ultime l’allenatore leccese non stravolgerà l’assetto e quindi resterà con il consueto 3-5-2. Secondo quanto riferito da La Gazzetta Dello Sport Romelu Lukaku partirà dalla panchina. Il belga è un giocatore imprescindibile ma potrebbe rifiatare sia perché viene dagli impegni ravvicinati con la propria nazionale e sia per averlo al meglio per la sfida di Champions League in programma martedì. Con il Sassuolo si rivede la difesa titolare, davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Conte ritrova Brozovic guarito dal Covid19, l’allenatore sta valutando l’ipotesi di farlo giocare al posto di Gagliardini ma il ballottaggio verrà sciolto solamente poco prima del match. Confermati Barella e Vidal, quest’ultimo non ci sarà in Champions a causa della squalifica e quindi scenderà regolarmente in campo. Rispetto alla partita con il Real Madrid, sugli esterni, ci saranno Perisic e Darmian con Hakimi e Young pronti a subentrare. In attacco, al momento, il duo sarà quindi composto da Sanchez e Lautaro Martinez ma Conte rinuncerà a Lukaku proprio nella gara della verità?

INTER – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Sanchez, Lautaro.