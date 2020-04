Serie A, le statistiche del massimo campionato: dove eravamo rimasti

Serie A statistiche del massimo campionato

Se volete sapere di più sulla serie A, come il miglior marcatore di tutti i tempi o il portiere meno battuto siete sulla pagina giusta. In questo articolo daremo i numeri, e non perché siamo matti, ma perchè amiamo il nostro campionato e le sue statistiche. Partiamo con la partecipazione alla nostra massima serie, sono ben 67 le squadre ad avere partecipato agli 88 campionati di serie A, dalla stagione 1929-1930 alla stagione 2019-2020, vediamone alcune in dettaglio;

• Inter – 88

• Juventus – 87

• Roma – 87

• Milan – 86

• Fiorentina – 82

• Lazio – 77

• Torino – 76

• Napoli – 74

• Bologna – 73

• Sampdoria – 63

Rivolgiamo l’ attenzione ai club meno blasonati, all’altro lato della medaglia o all’altra parte della classifica.

Parliamo di retrocessioni, i team più volte retrocessi in cadetteria;

• Brescia – 12

• Atalanta – 11

• Bari – 11

• Palermo – 9

• Verona – 9

• Genoa – 8

• Lecce – 8

• Livorno – 7

• Napoli – 6

• Pescara – 6

• Venezia – 6

• Torino – 6

• Empoli – 6

• Modena – 6

Squadre mai retrocesse troviamo l’ Inter, il Sassuolo ( prima apparizione in serie A stagione 2013-2014) e la Sampierdarenese ( dalla stagione ’34-’35 alla stagione ’36-’37, dopo la fusione con altri club confluisce nella squadra “Liguria” e infine, nel 1946 si rifonde con l’ Andrea Doria dando vita alla Sampdoria).

Dopo questo accenno storico riguardante la fondazione della Sampdoria, torniamo a parlare di dati e record, come l’ imbattibilità:

• Assoluta – Milan 58 giornate dal ’90 -’91 (26 Maggio 1991 Milan – Parma 0-0) al ’92-’93 (21 Marzo 1993 Milan – Parma 0 -1).

• Casalinga – Torino 88 giornate dal ’42 – ‘43 (31 Gennaio 1943 Torino – Juventus 2 – 0 ) al ’49 – ‘ 50 (6 Novembre 1949 Torino – Juventus 1 – 3 ).

• Esterna – Milan 38 giornate dal ’91 – ’92 (1° Settembre 1991 Ascoli – Milan 0-1) al ’93 – ’94 (31 Ottobre 1993 Sampdoria – Milan 3-2).

Serie A statistiche: i Gol

Nel calcio, come ben sappiamo, la cosa più importante è fare goal. In contropiede, su punizione, con tiro da fuori, non importa come ma bisogna farlo. Vediamo qualche dato sulle reti fatte e subite in serie A.

Maggior numero di partite consecutive senza subire goal, Juventus a pari merito con se stessa:

• Juventus – 10 nel 2015 – 2016 (inizio serie 17 Gennaio 2016 Udinese – Juventus 0-4; fine serie 20 Marzo 2016 Torino – Juventus 1-4).

• Juventus – 10 nel 2017 – 2018 (inizio serie 6 Gennaio 2018 Cagliari – Juventus 0-1; fine serie 31 Marzo 2018 Juventus – Milan 3-1)

Miglior attacco:

• Juventus – 24 volte

• Inter – 20

• Milan – 17

• Roma – 9

• Lazio – 5

• Napoli 5

• Torino 5

Miglior difesa:

• Juventus – 25 volte

• Inter – 14

• Milan – 13

• Torino – 9

• Fiorentina – 8

• Roma – 6

• Lazio – 4

• Bologna – 4

Peggior attacco:

• Bari – 9 volte

• Palermo – 4

• Ascoli – 4

• Atalanta – 4

• Brescia – 4

Peggior difesa:

• Pescara – 6 volte

• Lecce – 5

• Palermo – 4

• Udinese – 4

Serie A statistiche: i più presenti

Dopo ben 88 campionati di serie A possiamo dare dei dati riguardanti le presenze, i campionati disputati e record sui goal.

Presenze:

1. Paolo Maldini – 647 presenze

2. Gianluigi Buffon – 647

3. Francesco Totti – 619

4. Javier Zanetti – 615

5. Gianluca Pagliuca – 592

6. Dino Zoff – 570

7. Pietro Vierchowod – 562

8. Roberto Mancini – 541

9. Silvio Piola – 537

10. Enrico Albertosi – 532

Il record di presenze consecutive in serie A appartiene a Dino Zoff, ben 332 dal 1972 al 1983 (2 con il Napoli e 330 con la Juventus).

Il calciatore più anziano ad aver calcato i prati della serie A è Marco Ballotta a 44 anni e 38 giorni nella stagione 2007-2008 con la maglia della Lazio.

Il più giovane, invece è Amedeo Amedei a 15 anni e 280 giorni, con la maglia della Roma nella stagione 1936 – 1937.

Maggior numero di campionati disputati:

• Paolo Maldini – 25

• Francesco Totti – 25

Maggior numero di squadre in serie A nelle quali ha militato uno stesso calciatore:

• Nicola Amoruso – 13 (Sampdoria – Padova – Juventus – Perugia – Napoli – Como – Modena – Messina – Reggina – Torino – Siena – Parma – Atalanta).

Maggior numero di retrocessioni dalla serie A:

• Fabio Pecchia – 5

Serie A statistiche: i Cannonieri

Cannonieri di tutti i tempi:

1. Silvio Piola – 274 goal

2. Francesco Totti – 250

3. Gunnar Nodahl – 225

4. Josè Altafini – 216

5. Giuseppe Meazza – 216

6. Antonio Di Natale – 209

7. Roberto Baggio – 205

8. Kurt Hamrin – 190

9. Alberto Gilardino – 188

10. Alessandro Del Piero – 188

11. Giuseppe Signori – 188

Goal più veloce:

• Paolo Poggi – 8,9 secondi (2 Dicembre 2001 Fiorentina – Piacenza 1-3)

Goal più tardivo:

• Daniele Ciofani – 90 + 13’ minuto (3 Aprile 2019 Frosinone – Parma 3-2)

Marcatori più giovani:

1. Amedeo Amedei – 15 anni e 287 giorni (Roma, stagione ’36-’37)

2. Gianni Rivera – 16 anni e 68 giorni (Alessandria, stagione ’59-’60)

3. Pietro Pellegri – 16 anni e 72 giorni ( Genoa, stagione 2016-2017)

4. Gino Colaussi – 16 anni e 243 giorni (Triestina, stagione ’30-’31)

5. Renato Buso – 16 anni e 304 giorni (Juventus, stagione ’86-’87)

6. Roberto Mancini – 16 anni e 311 giorni (Bologna, stagione ’81-’82)

Marcatori più anziani:

1. Alessandro Costacurta – 41 anni e 25 giorni (Milan, stagione 2006-2007)

2. Silvio Piola – 40 anni e 131 giorni (Novara, stagione ’53-’54)

3. Pietro Vierchowod – 40 anni e 47 giorni (Piacenza, stagione ’98-’99)

4. Francesco Totti – 39 anni e 364 giorni (Roma, stagione 2016-2017)

5. Sergio Pellissier – 39 anni e 290 giorni (Chievo, stagione 2018-2019)

6. Paolo Maldini – 39 anni 278 giorni (Milan, stagione 2007-2008)

Più rigori realizzati in serie A:

• Francesco Totti – 71

Più rigori realizzati in una singola stagione

• Giuseppe Signori – 12 (Lazio, stagione ’95-’96)

Il record di goal segnati direttamente da calcio di punizione lo detiene l’attuale allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic con 28 realizzazioni. Un incubo per i portieri avversari.

Diamo uno sguardo anche alla classifica dei “cannonieri nella propria porta”, parliamo di autogoal, vediamo chi ha il record.

Autogoal:

1. Franco Baresi – 8

2. Riccardo Ferri – 8

3. Francesco Morini – 7

4. Sergio Santarini – 7

5. Ciro Ferrara – 6

6. Luigi Apolloni – 6

Serie A statistiche: i meno battuti

L’imbattibilità assoluta della propria porta in serie A la detiene Gianluigi Buffon, per molti il miglior portiere di tutti i tempi, un pallone d’oro mancato. Vediamo chi troviamo in questa speciale classifica riservata ai numeri 1.

Imbattibilità assoluta:

1. Gianluigi Buffon – 974 minuti (Juventus, stagione 2015 – 2016)

2. Sebastiano Rossi – 929 minuti (Milan, stagione 1993-1994)

3. Dino Zoff – 903 minuti (Juventus, stagione 1972-1973)

4. Mario Da Pozzo – 792 minuti (Genoa, stagione 1963-1964)

5. Gianluigi Buffon – 791 minuti (Juventus, stagione 2017-2018)

Il calcio di rigore è un momento delicatissimo per chi calcia e per chi para, ci vuole tecnica, astuzia e anche una buona dose di fortuna. Abbiamo visto il record di rigori realizzati, lo detiene Francesco Totti (71), ma ora il protagonista è quello che sta in piedi sulla linea, con i guanti e con la divisa da gioco diversa dai compagni. Vediamo chi ne ha parati di più in serie A.

Imbattibilità nei calci di rigore:

• Gianluca Pagliuca – 24

• Samir Handanovic – 24

Il portiere ad aver parato più penalty in una singola stagione è Samir Handanovic nella stagione 2010-2011 con la maglia dell’ Udinese, neutralizzò 6 tiri dal dischetto.

L’allenatore con più panchine in serie A è Carlo Mazzone, ben 792.