Serie B, 17^ giornata: il Benevento è corsaro. Remuntada Cremonese, oggi Pisa-Lecce

Questo pomeriggio Pisa-Lecce all’Arena Garibaldi

NEgli anticipi di ieri sera, la Cremonese vince in rimonta ai danni del Crotone per 3-2, e per Marino si prospetta l’ennesimo esonero, mentre il Benevento grazie alla doppietta di Lapadula espugna il Liberati. Oggi pomeriggio in programma cinque incontri, sfida tra le prime due in classifica tra Pisa e Lecce, il Brescia in trasferta a Ferrara, mentre il Monza ospita il Frosinone. Di seguito il programma completo:

Sabato ore 14

Cittadella-Ascoli:

Monza-Frosinone:

Pordenone-Cosenza:

Spal-Brescia:

Sabato ore 16.15

Pisa-Lecce:

Domenica ore 14

Parma-Perugia:

Domenica ore 16.15

Vicenza-Como:

Domenica ore 20.30

Reggina-Alessandria:

Giocate ieri

Cremonese-Crotone 3-2: 39′ Fagioli, 50′ Strizzolo, 73′ Zanimacchia-4′ Maric, 83′ rig. Benali

Ternana-Benevento 0-2: 24′, 42′ rig. Lapadula