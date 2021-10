Serie B: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Sono due gli squalificati dal Giudice Sportivo

Di seguito i provvedimenti:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle

Società Benevento, Brescia, Cremonese e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui

all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio

settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine

al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato

un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

KARGBO Augustus (Crotone): per avere, al 41° del secondo tempo, colpito con un pugno al volto

un avversario, procurandogli una fuoriuscita di sangue dal sopracciglio.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GIACOMELLI Stefano (L.R. Vicenza): per avere, al 12° del secondo tempo, rivolto al Direttore di

gara, una critica irrispettosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAVAN Nicola (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).